Для въезда в Польшу с 15 декабря необходимо предоставлять сертификат о вакцинации и негативный результат ПЦР-теста

Граждане, прибывающие в Польшу из-за пределов ЕС, в том числе из Украины, с 15 декабря, кроме сертификата о вакцинации, должны предоставить негативные результаты теста SARS-CoV-2 на польском или английском языке, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Во время пересечения границы, кроме сертификата о вакцинации, граждане должны предоставить результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2 на польском или английском языке, сделанного не ранее чем за 24 часа до пересечения границы, считая со времени, когда тест был сделан", - говорится в сообщении на странице Госпогранслубы в Facebook в среду.

Как уточняется, это требование не касается учащихся, получающих образование на территории Польши или в соседней стране, опекунов, сопровождающих их, детей, посещающих детсады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.