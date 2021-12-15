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15:45 15.12.2021

Козак и Донфрид договорились продолжить взаимодействие по имплементации Минских соглашений и предоставлению Донбассу особого статуса, утверждают в Москве

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Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак и помощник госсекретаря США Карен Донфрид договорились продолжить контакты по урегулированию на Донбассе.

"Стороны договорились продолжить взаимодействие по имплементации минских соглашений с учетом заявленной президентом США Байденом на женевском саммите позиции о необходимости обязательного предоставления Донбассу особого статуса для завершения конфликта", - заявил источник, принимавший участие в переговорах.

Как сообщили в среду в посольстве США в России, Донфрид в ходе встреч в Москве выразила обеспокоенность Вашингтона наращиванием военной активности РФ у границ Украины, высказалась за скорейшее урегулирование украинского кризиса, в том числе, в рамках "нормандского формата".

Донфрид также провела в Москве встречу с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

"Во время этих встреч Донфрид выразила озабоченность США по поводу наращивания военной активности России близ Украины и подтвердила приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской дипмиссии.

"Помощник госсекретаря подчеркнула, что прогресс в том, чтобы конфликт на востоке Украины был прекращен, возможен в случае выполнения минских договоренностей, и подчеркнула, что США готовы оказывать поддержку дипломатическим усилиям и "нормандскому формату" в этом вопросе", - отмечается в сообщении посольства США.

Там напомнили, что из Москвы Донфрид отправится в Брюссель.

Теги: #козак #переговоры #карен_донфрид
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