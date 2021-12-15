Запуск движения транспорта по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу откладывается на 2022 год – Кличко

Запуск автомобильного движения по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу общей протяженностью 10 км откладывается на следующий год, его строительная готовность составляет 90%, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы планировали, обещали открыть автосообщение на Подольско-Воскресенском мостовом переходе в этом году. Но откроем в следующем. На темпах строительства отразился кризис, обусловленный коронавирусом, были задержки материалов из-за локдаунов, люди болели", – сказал мэр в ходе презентации результатов работы городской власти в 2021 году.

Кличко также напомнил, что уволил своего профильного заместителя из-за неэффективной организации работы по строительству перехода.

По данным мэра, в настоящее время работы на объекте продолжаются. Были внесены изменения в проект, предусматривающие дополнительный съезд на жилмассив Троещина.

"Этот мостовой переход очень важен для столицы, мы его достроим во что бы то ни стало. Я лично контролирую это строительство каждый день", – отметил Кличко.

Как сообщалось, в ноябре-2021 Кличко уволил заместителя главы Киевгоргосадминистрации Александра Густелева из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода.