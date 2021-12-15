Прививок от COVID-19 в Киеве сделано более 3,3 млн, полный курс вакцинации прошли 1,65 млн киевлян

В Киеве в настоящее время сделано более 3,3 млн прививок от COVID-19, при этом полный курс вакцинации двумя дозами прошли 1,65 млн киевлян, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"На сегодня в столице сделали более 3,3 млн прививок. Из них первой дозой – более 1,65 млн, двумя дозами – столько же, более 1,65 млн", – рассказал мэр в ходе презентации результатов работы городской власти в 2021 году.

По данным Киевской горгосадминистрации, в столице работают 157 пунктов вакцинации, 21 минивакцинальный центр на базе центров первичной медико-санитарной помощи, 63 мобильные бригады, 44 центра вакцинации в учреждениях и торговых центрах.