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15:23 15.12.2021

Блинкен прервал турне по Азии из-за случая COVID-19 у журналиста

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Блинкен прервал турне по Азии из-за случая COVID-19 у журналиста

Госсекретарь США Энтони Блинкен принял решение прервать поездку по странам юго-восточной Азии после того, как у одного из сопровождающих его делегацию журналиста выявили COVID-19, сообщают американские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря госдепа Неда Прайса.

По словам Прайса, такое решение принято, чтобы снизить риск дальнейшего распространения коронавируса.

Представитель госдепа добавил, что из-за сложившейся ситуации Блинкен выразил по телефону сожаление главе МИД Таиланда, с которым у него была запланирована встреча в четверг.

Случай заражения COVID-19 у журналиста из пула, сопровождающего Блинкена в турне, подтвердился в среду, когда они находились в Малайзии. Он отправлен на самоизоляцию.

До этого в рамках турне американская делегация посетила Индонезию.

Теги: #турне #прерывание #блинкен
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