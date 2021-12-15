Зеленский предложил президенту Азербайджана провести саммит "Киев-Анкара-Баку" в феврале

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Брюссель провел встречу с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, в ходе которой обсуждались вопросы активизации двустороннего сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба главы Украинского государства в среду.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Алиева за поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины и обратился за возможностью присоединения Азербайджана к процессу освобождения незаконно удерживаемых лиц.

"Вопрос освобождения граждан Украины, прежде всего крымских татар, незаконно удерживаемых в России, является одним из моих ключевых приоритетов. Буду благодарен вам за возможную помощь в продвижении этого вопроса", – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил активизацию двустороннего сотрудничества между странами благодаря договоренностям, достигнутым в рамках визита в Азербайджан в декабре 2019 года.

"Глава украинского государства напомнил, что в феврале 2022 года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией. Учитывая это, президент предложил провести в феврале в Киеве саммит с участием лидеров трех государств", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что Зеленский также акцентировал внимание на транспортно-логистическом потенциале сотрудничества между странами, в частности, на необходимости активизации работы для реализации транзита грузов по маршруту Европа – Кавказ – Азия с использованием железнодорожного и морского транспорта.

"Президент Украины напомнил о положительном опыте сотрудничества нашего государства с азербайджанскими компаниями в строительстве автомагистралей и транспортных развязок в рамках Национальной программы "Большое строительство", - резюмируют в Офисе президента.