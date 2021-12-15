События

14:58 15.12.2021

В Харькове на Центральном рынке произошла стрельба, один человек задержан

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В Харькове на Центральном рынке произошла стрельба, один человек задержан

В Харькове в одном из магазинов стройматериалов на Центральном рынке между продавцами и покупателями возник словесный конфликт, после которого покупатели покинули магазин и вскоре вернулись с оружием.

"Мужчина, имея при себе два травматических пистолета, выстрелил одному продавцу в ногу, другому пуля попала в мобильный телефон. Его товарищ ударил по лицу продавца и скрылся. В настоящее время один из мужчин задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины и избрании ему меры пресечения. Личность мужчины, ударившего продавца, устанавливается.

Теги: #стрельба #рынок #харьков
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