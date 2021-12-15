"Омикрон" появился в Литве

В Литве выявлено два случая заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщила заместитель министра здравоохранения республики Аушра Билотене-Мотеюнене, передает агентство BNS.

"У нас два случая, подтвержденные лабораторными исследованиями", - сказала Билотене-Мотеюнене на пресс-конференции в среду, уточнив, что "омикрон"-штамм был завезен в Литву через Чехию.

Будут выявлены и другие случаи заболевания новым штаммом, не смомневается замминистра. "У этого варианта в четыре раза выше уровень заражения (...) Те, кто прививался ранее, более 4-6 месяцев, должны подумать о бустерной дозе", - сказала Билотене-Мотеюнене.

Как сообщило агентство BNS, в среду в Литве начинается вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. В понедельник в республику были доставлены 78 тыс. доз вакцины Comirnaty, созданной компаниями BioNTech и Pfizer. По данным "горячей телефонной линии", на прививку зарегистрированы около 2 тыс. детей, отмечает агентство.

За минувшие сутки в Литве выявили 2 тыс. 123 новых случая COVID-19, от этой болезни скончались 12 человек, сообщает новостной портал Delfi с ссылкой на департамент статистики.

В другой балтийской стране, Латвии, со среды, согласно утвержденному правительством постановлению, очно работать могут только граждане, которые полностью завершили курс вакцинации, сообщает BNS. Обязанность вакцинироваться распространяется на работников, которые работают очно за пределами дома.

Кроме того, в среду наступил крайний срок получения сертификата о вакцинации работниками публичного сектора - они должны были сделать прививку для выполнения своих рабочих обязанностей как в очном, так и в удаленном режиме.

В Эстонии обнаружены 70 человек с коронавирусом, в случае которых генотипирование указывает на штамм "омикрон", у шести из них вариант подтвержден в ходе секвенирования. Большинство случаев связаны с поездками в Южно-Африканскую Республику.