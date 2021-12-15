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14:10 15.12.2021

Личность россиянина Красикова, осужденного в ФРГ за убийство в Тиргартене, установили по фото с украинской свадьбы

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Личность россиянина Красикова, осужденного в ФРГ за убийство в Тиргартене, установили по фото с украинской свадьбы

Личность приговоренного в Германии по делу об убийстве в Тиргартене россиянина Вадима Красикова устанавливали в том числе по фото, полученным из Украины, сообщил судья Высшего земельного суда Берлина Олаф Арнольди.

По словам судьи, жена Красикова - родом из Украины. Суду удалось получить фотографии в том числе со свадьбы, на которых осужденный, называвший себя Соколовым, был опознан родственником невесты как Красиков.

"Это были фотографии, которые по большей части были обнаружены в ходе обыска его тестя и тещи", - сказал Арнольди.

Особое внимание суда привлекла татуировка обвиняемого. "На одной из фотографий обвиняемый запечатлен с тестем, на этом снимке также хорошо видна татуировка", - сказал судья.

В среду суд приговорил 56-летнего Красикова к пожизненному заключению.

Немецкие правоохранительные органы установили, что он прибыл в Берлин по поддельным документам и 23 августа 2019 года застрелил в парке Тиргартен 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

На табличке с номером зала, где проходит суд, значится имя "Красиков", хотя по данным журнала Spiegel, в поданных на визу документах мужчина указал, что его зовут "Вадим Андреевич Соколов".

В России Хангошвили считают террористом. Он был участником вооруженного конфликта в Чечне. Генпрокуратура и правительство Германии склонны полагать, что убийство было совершено по заказу либо российских властей, либо руководства Чечни. Официальные представители РФ отрицают причастность российских властей к этому убийству.

В приговоре сказано, что обвиняемый в убийстве в Германии был "уполномочен на убийство другим государством". Обвиняемого зовут Вадим Николаевич Красиков, он родился в 1965 году в Казахстане и женат вторым браком, проживал в Москве, осужден до сих пор не был.

Убитый Хангошвили родился в Грузии и был мусульманином-суннитом. Он участвовал в многочисленных боевых действиях в ходе чеченского конфликта и выступал на стороне сторонников чеченской республики Ичкерия (признана в РФ террористической организацией).

"Нет сомнения, что он (Хангошвили) несет ответственность за убийство людей", - сказал судья Арнольди.

Хангошвили угрожали, были покушения на его жизнь, поэтому он сменил имя и в 2017 году уехал в Германию, где запросил статус беженца. Статуса ему не предоставили, но он продолжал проживать в Берлине со второй женой. В 2019 году жертву, как считает немецкий суд, "было решено ликвидировать" и "заказ" на это получил Красиков, который на тот момент "был сотрудником аппарата госбезопасности Российской Федерации".

Далее, по версии суда, Красиков получил новый паспорт на имя Вадима Андреевича Соколова и отправился в Берлин, но не напрямую, а через Париж и Польшу. 23 августа 2019 года он застрелил Хангошвили в Тиргартене.

Теги: #красиков #суд
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