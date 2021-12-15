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13:54 15.12.2021

Кабмин назначил Примуша заместителем главы ГСЧС

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Кабмин назначил Примуша заместителем главы ГСЧС

Кабинет министров назначил Романа Примуша заместителем главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщил в Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Кабмин назначил Примуша Романа Борисовича заместителем главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", - написал он.

До этого, Примуш был советником главы ГСЧС.

Теги: #заместитель #гсчс
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