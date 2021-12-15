Кабмин назначил Примуша заместителем главы ГСЧС
Кабинет министров назначил Романа Примуша заместителем главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Как сообщил в Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
"Кабмин назначил Примуша Романа Борисовича заместителем главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", - написал он.
До этого, Примуш был советником главы ГСЧС.