Кабмин назначил Примуша заместителем главы ГСЧС

Кабинет министров назначил Романа Примуша заместителем главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщил в Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Кабмин назначил Примуша Романа Борисовича заместителем главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", - написал он.

До этого, Примуш был советником главы ГСЧС.