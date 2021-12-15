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13:42 15.12.2021

Кабмин одобрил назначение Синегубова главой Харьковской ОГА

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Кабмин одобрил назначение Синегубова главой Харьковской ОГА

Кабинет министров одобрил назначение Олега Синегубова главой Харьковской областной государственной администрации.

Как сообщил в Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства в среду.

Также Кабмин одобрил увольнение того же Олега Синегубова с должности главы Полтавской областной государственной администрации, которую он занимает на данный момент.

Теги: #харьковска_ога #синегубов
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