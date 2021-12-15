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13:17 15.12.2021

В Украине адаптивный карантин продлевается до 31 марта 2022 года

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В Украине адаптивный карантин продлевается до 31 марта 2022 года

Правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня еще две области выходят из "красной" зоны карантина. В этой зоне останется только 8 регионов", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Премьер выразил надежду, что и в этих областях в ближайшее время улучшится эпидемиологическая ситуация.

"Правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. На протяжении первого квартала как минимум будет карантин", - добавил он.

Адаптивный карантин действует в Украине с мая 2020 года.

 

Теги: #продление #карантин
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