Зеленский встретился с президентом Евросовета, ожидает четких сигналов о недопустимости эскалации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем перед саммитом Восточного партнерства, Украина ожидает четких сигналов о недопустимости эскалации на Донбассе по результатам заседания Евросовета 16 декабря.

"Скоординировал с Шарлем Мишелем позиции перед 6-м саммитом Восточного партнерства. Наша цель – полноправное членство Украины в Европейском Союзе. Проинформировал о ситуации на восточных границах. Ожидаем четких сигналов по результатам заседания Европейского совета 16 декабря о недопустимости эскалации", - написал украинский президент в Twitter в среду.

Как сообщалось, в среду, 15 декабря, в Брюсселе состоится саммит "Восточного партнерства" с участием лидеров ЕС и стран-членов Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский 15-16 декабря совершит рабочий визит в Брюссель для участия в саммите.

Также в рамках визита в Брюссель Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров, руководством ЕС и генеральным секретарем НАТО.