На стройплощадке под Харьковом взорвался газовый баллон, два человека пострадали

В среду, 15 декабря, в пос.Коротич Харьковской области на стройплощадке произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека (43 и 64 года).

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о взрыве газового баллона поступило в 7:35.

"В результате происшествия пострадали два охранника. Пострадавшие в тяжелом состоянии, доставлены в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Полицейские, выехавшие на место происшествия, установили, что на территории строительной площадки произошел взрыв газового баллона объемом 5 литров.

Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и уведомлений отделения полиции №2 ХРУП №1. Решается вопрос об открытии уголовного производства.