События

12:56 15.12.2021

На стройплощадке под Харьковом взорвался газовый баллон, два человека пострадали

1 мин читать
На стройплощадке под Харьковом взорвался газовый баллон, два человека пострадали

В среду, 15 декабря, в пос.Коротич Харьковской области на стройплощадке произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека (43 и 64 года).

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о взрыве газового баллона поступило в 7:35.

"В результате происшествия пострадали два охранника. Пострадавшие в тяжелом состоянии, доставлены в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Полицейские, выехавшие на место происшествия, установили, что на территории строительной площадки произошел взрыв газового баллона объемом 5 литров.

Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и уведомлений отделения полиции №2 ХРУП №1. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Теги: #взрыв #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:02 13.12.2021
Причиной взрыва газа во Львове могла послужить неисправная газовая колонка

Причиной взрыва газа во Львове могла послужить неисправная газовая колонка

18:46 13.12.2021
Во Львове в жилом доме произошел взрыв газа, три человека госпитализированы

Во Львове в жилом доме произошел взрыв газа, три человека госпитализированы

11:51 12.12.2021
Взрыв прогремел в Кабуле - СМИ

Взрыв прогремел в Кабуле - СМИ

19:10 11.12.2021
В Харьковской области пьяный водитель совершил тройное ДТП и врезался в магазин

В Харьковской области пьяный водитель совершил тройное ДТП и врезался в магазин

18:01 11.12.2021
В Харьковской области полиция предотвратила поступление в продажу более 1200 л суррогатного алкоголя

В Харьковской области полиция предотвратила поступление в продажу более 1200 л суррогатного алкоголя

11:59 10.12.2021
В селе под Покровском в частном доме взорвался тротил: погибла женщина, двое мужчин пострадали

В селе под Покровском в частном доме взорвался тротил: погибла женщина, двое мужчин пострадали

18:44 06.12.2021
На Харьковщине мошенница под видом медсестры выманила у пенсионеров более 0,5 млн грн

На Харьковщине мошенница под видом медсестры выманила у пенсионеров более 0,5 млн грн

12:30 05.12.2021
В Песочине под Харьковом в многоэтажке сорвался лифт с людьми, никто не пострадал

В Песочине под Харьковом в многоэтажке сорвался лифт с людьми, никто не пострадал

06:26 03.12.2021
Водообмен в Краснопавловском водохранилище профинансируют из резервного фонда госбюджета и Харьковского облбюджета - Скакун

Водообмен в Краснопавловском водохранилище профинансируют из резервного фонда госбюджета и Харьковского облбюджета - Скакун

03:22 03.12.2021
Замначальнику Темновской колонии грозит до 5 лет тюрьмы

Замначальнику Темновской колонии грозит до 5 лет тюрьмы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине адаптивный карантин продлевается до 31 марта 2022 года

Новогодний стол-2022 в Украине подорожает на 8%

НАТО будет отслеживать ситуацию в Украине, любая агрессия РФ дорого ей обойдется - Столтенберг

ПриватБанк и Ощадбанк запустили возможность оформления карты для выплаты "ковидной тысячи"

ЕС в случае необходимости может расширить или принять дополнительные санкции к РФ из-за агрессии против Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Стефанчук собирает внеочередное пленарное заседание Рады 16 декабря

"Омикрон" появился в Литве

В Тернополе неизвестный облил краской памятник Степану Бандере

Личность россиянина Красикова, осужденного в ФРГ за убийство в Тиргартене, установили по фото с украинской свадьбы

Правительство уволило Плачкова с должности главы ГИЯРУ

Кабмин назначил Примуша заместителем главы ГСЧС

Кабмин одобрил назначение Синегубова главой Харьковской ОГА

В Украине появится День людей с историей рака

В Украине адаптивный карантин продлевается до 31 марта 2022 года

Зеленский встретился с президентом Евросовета, ожидает четких сигналов о недопустимости эскалации на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА