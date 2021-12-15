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12:23 15.12.2021

НАТО будет отслеживать ситуацию в Украине, любая агрессия РФ дорого ей обойдется - Столтенберг

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НАТО будет отслеживать ситуацию в Украине, любая агрессия РФ дорого ей обойдется - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о праве Грузии и Украины самостоятельно выбирать себе союзников, отметил, что Альянс будет следить за ситуацией в Украине.

Грузия и Украина "имеют право самостоятельно выбирать союзников", и Россия не имеет права оказывать какое-либо влияние на выбор этих стран, заявил Столтенберг в среду на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Брюсселе.

"Мы сегодня беседовали о ситуации в регионе, в том числе в Украине. Мы соглашаемся в том, что НАТО будет отслеживать ситуацию и избежит эскалации в этом регионе. Любая агрессия России дорого обойдется ей", - сказал Столтенберг.

Он также заявил, что все страны-члены НАТО твердо подтверждают непоколебимость суверенитета и территориальной целостности Грузии и призывают Россию отозвать признание независимыми государствами Абхазии и Южной Осетии и вывести оттуда свои войска.

"НАТО продолжит оказание помощи партнерам в укреплении безопасности и обороноспособности", - сказал Столтенберг.

 

Теги: #столтенберг #украина
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