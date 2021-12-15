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11:58 15.12.2021

В Украине ожидается прохладная погода, местами дождь и туман

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В Украине ожидается прохладная погода, местами дождь и туман

В ближайшие двое суток на территории Украины будет преобладать влажная воздушная масса, а атмосферные фронты обусловят осадки.

Как сообщают в Укргидрометцентре, в четверг ночью, 16 декабря в южных, днем в западных и северных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ночью, утром в западных, восточных местами в северных и центральных областях туман; на дорогах западной части гололедица.

Ветер западный (в южных и восточных областях – северный), 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, в Крыму до 8°.

В Киеве в четверг ночью без осадков, днем местами небольшой дождь; температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 декабря самая высокая температура днем (+11,4°) в 2006 году, самая низкая ночью (-24,6°) в 1997 году.

В пятницу, 17 декабря, в Украине небольшой дождь и мокрый снег, в центральных, восточных и южных областях умеренные осадки. На дорогах Украины, кроме юга местами гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью и днём около 0°, в Карпатах 3-8° мороза, днём на Закарпатье 1-6° тепла.

В Киеве в пятницу небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем около 0°.

Теги: #погода #прогноз
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