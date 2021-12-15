Канцлер ФРГ пригрозил России "высокой ценой" за возможное вторжение на Украину

Россия заплатит "высокую цену", если нападет на Украину, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Цена за нарушение границ (Украины - ИФ) будет высока", - приводит агентство Bloomberg слова Шольца.

Канцлер указал, что "нужно искать выход из витка напряженности".

Вместе с тем Шольц призвал к "новой восточной политике в отношении РФ".

Несколько крупных стран Евросоюза предпочитают сфокусироваться на диалоге с Москвой, нежели сразу готовить новый пакет экономических мер на случай вторжения России в Украину, сообщает также Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные официальные лица в ЕС и дипломатов, говоривших на условиях анонимности.

"Германия, Франция, Италия и Испания хотят сфокусироваться на переговорах с Москвой, перед тем как планировать детали возможных экономических мер", - передает агентство.

Однако, по его данным, некоторые другие страны полагают, что поддержка угрозы санкций будет лучше работать для сдерживания каких-либо действий России.