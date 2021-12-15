События

11:31 15.12.2021

ГБР проверяет причастность чиновников Криворожского горсовета к хищению средств на строительство инфраструктуры

2 мин читать
ГБР проверяет причастность чиновников Криворожского горсовета к хищению средств на строительство инфраструктуры

Сотрудники Государственного бюро расследований в рамках уголовного производства устанавливают причастность налоговиков и должностных лиц городского совета Кривого Рога к хищению миллиардов бюджетных средств на ремонте дорог и строительстве инфраструктурных объектов в городе.

"Аудиторская проверка установила, что одно из местных предприятий регулярно получало подряды городского совета Кривого Рога. Цены по договорам были завышены в несколько раз, в основном работы выполнялись только на бумаге. Если же проводились, то злоумышленники использовали дешевые или некачественные материалы, не соответствующие заявленной документации", - говорится в сообщении пресс-службы ГБР, обнародованном в среду.

Уточняется, что чиновники городского совета, являвшиеся заказчиками работ, "на все проблемные вопросы "закрывали глаза" и не реагировали на нарушения".

"Также в ходе плановых проверок ничего не замечали и должностные лица управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области", - добавляют правоохранители.

В отчете Государственной аудиторской службы Украины отмечено, что ущерб государству от этих сделок составляет более 27 млрд грн, в связи с чем Бюро производит проверку изложенных в отчете фактов. В частности, работники ГБР провели обыски в Криворожском городском совете, главном управлении Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и на частном предприятии.

"Досудебное расследование продолжается по статье 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет", - резюмируют в Бюро.

Теги: #гбр #кривой_рог #хищения #горсовет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:34 14.12.2021
Разоблачен замруководителя одного из предприятий "Укроборонпрома" в вымогательстве взятки у иностранной компании за посреднические услуги

Разоблачен замруководителя одного из предприятий "Укроборонпрома" в вымогательстве взятки у иностранной компании за посреднические услуги

09:44 10.12.2021
ГБР разоблачило бизнесмена и таможенного брокера на неуплате налогов на 7,6 млн грн

ГБР разоблачило бизнесмена и таможенного брокера на неуплате налогов на 7,6 млн грн

11:37 06.12.2021
В Кривом Роге конфликт между иностранцами унес жизнь одного из них, другой в больнице под охраной

В Кривом Роге конфликт между иностранцами унес жизнь одного из них, другой в больнице под охраной

12:39 03.12.2021
Директор львовского Дома ученых скончался в здании горсовета

Директор львовского Дома ученых скончался в здании горсовета

03:22 03.12.2021
Замначальнику Темновской колонии грозит до 5 лет тюрьмы

Замначальнику Темновской колонии грозит до 5 лет тюрьмы

15:14 02.12.2021
Харьковский горсовет хочет добиться в Верховном суде признания незаконности переименования проспекта Жукова в честь правозащитника Григоренко

Харьковский горсовет хочет добиться в Верховном суде признания незаконности переименования проспекта Жукова в честь правозащитника Григоренко

09:23 02.12.2021
В Кривом Роге водитель сбил женщину насмерть и скрылся, ее 5-летний ребенок госпитализирован

В Кривом Роге водитель сбил женщину насмерть и скрылся, ее 5-летний ребенок госпитализирован

16:34 01.12.2021
Суд закрыл дело против секретаря Черниговского горсовета в связи с необоснованностью обвинений

Суд закрыл дело против секретаря Черниговского горсовета в связи с необоснованностью обвинений

13:53 30.11.2021
Лероса вызвали на допрос в ГБР 1 декабря

Лероса вызвали на допрос в ГБР 1 декабря

12:41 30.11.2021
Руководство НКРЭКУ в 2020г начислило себе премий на 2,2 млн грн - ГБР

Руководство НКРЭКУ в 2020г начислило себе премий на 2,2 млн грн - ГБР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Новогодний стол-2022 в Украине подорожает на 8%

НАТО будет отслеживать ситуацию в Украине, любая агрессия РФ дорого ей обойдется - Столтенберг

ПриватБанк и Ощадбанк запустили возможность оформления карты для выплаты "ковидной тысячи"

ЕС в случае необходимости может расширить или принять дополнительные санкции к РФ из-за агрессии против Украины

Зеленский 15-16 декабря посетит Брюссель для участия в саммите Восточного партнерства

ПОСЛЕДНЕЕ

На стройплощадке под Харьковом взорвался газовый баллон, два человека пострадали

Единственного аккредитованного в РФ украинского журналиста Цимбалюка обвиняют в экстремизме

Главой модного дома Chanel станет Лина Наир, занимавшая пост HR-директора Unilever

Новогодний стол-2022 в Украине подорожает на 8%

НАТО будет отслеживать ситуацию в Украине, любая агрессия РФ дорого ей обойдется - Столтенберг

Автор харьковского памятника Независимости работает над памятником Кернесу

В Украине ожидается прохладная погода, местами дождь и туман

Канцлер ФРГ пригрозил России "высокой ценой" за возможное вторжение на Украину

Первый этап реконструкции муниципального винницкого технопарка "Кристалл" завершится в 2022 г.

ПриватБанк и Ощадбанк запустили возможность оформления карты для выплаты "ковидной тысячи"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА