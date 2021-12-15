ГБР проверяет причастность чиновников Криворожского горсовета к хищению средств на строительство инфраструктуры

Сотрудники Государственного бюро расследований в рамках уголовного производства устанавливают причастность налоговиков и должностных лиц городского совета Кривого Рога к хищению миллиардов бюджетных средств на ремонте дорог и строительстве инфраструктурных объектов в городе.

"Аудиторская проверка установила, что одно из местных предприятий регулярно получало подряды городского совета Кривого Рога. Цены по договорам были завышены в несколько раз, в основном работы выполнялись только на бумаге. Если же проводились, то злоумышленники использовали дешевые или некачественные материалы, не соответствующие заявленной документации", - говорится в сообщении пресс-службы ГБР, обнародованном в среду.

Уточняется, что чиновники городского совета, являвшиеся заказчиками работ, "на все проблемные вопросы "закрывали глаза" и не реагировали на нарушения".

"Также в ходе плановых проверок ничего не замечали и должностные лица управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области", - добавляют правоохранители.

В отчете Государственной аудиторской службы Украины отмечено, что ущерб государству от этих сделок составляет более 27 млрд грн, в связи с чем Бюро производит проверку изложенных в отчете фактов. В частности, работники ГБР провели обыски в Криворожском городском совете, главном управлении Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и на частном предприятии.

"Досудебное расследование продолжается по статье 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет", - резюмируют в Бюро.