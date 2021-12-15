Первый этап реконструкции муниципального винницкого технопарка "Кристалл" завершится в 2022 г.

Первый этап реконструкции винницкого инновационно-технологического парка (ИТП) "Кристалл" планируется завершить в 2022 году сдачей в эксплуатацию одного из двух корпусов первого в Украине муниципального технопарка, сообщил мэр города Сергей Моргунов.

"На реализацию стратегического для общества проекта привлекли государственное финансирование. Кроме средств ГФРР (Госфонд регионального развития – ИФ) и субвенции на социально-экономическое развитие ожидаем получить 20 млн грн по программе "Создание центров креативной экономики". Для нас важно, чтобы "Кристалл" заработал на полную", - написал он на своей странице в Facebook.

Моргунов напомнил, что в целом на площадях более 8,5 тыс. кв. м планируется создать инфраструктуру для развития стартапов и креативных индустрий: офисы, Fab Lab, коворкинг, IТ-школу, детский техноцентр.

"Уже с 2022 года приступим к реконструкции корпуса "А". Следующим шагом станет формирование экосистемы технопарка вместе со всеми заинтересованными партнерами. Чем более комфортные условия мы сформируем, тем больше инновационных идей здесь родится. Талантливая молодежь сможет заниматься любимым делом, а община – привлекать инвестиции. Уверен, что положительный эффект от работы технопарка мы увидим уже к 2030 году. Это одна из целей Стратегии 3.0.", - сообщил городской голова.

Согласно концепции развития ИТП "Кристалл", утвержденной в октябре 2019 года, парк создается на базе бывших зданий завода "Кристалл", в нем планируется создать более 500 рабочих мест.