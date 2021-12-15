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11:16 15.12.2021

ПриватБанк и Ощадбанк запустили возможность оформления карты для выплаты "ковидной тысячи"

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ПриватБанк и Ощадбанк запустили возможность оформления карты для выплаты "ковидной тысячи"

Государственные ПриватБанк и Ощадбанк (оба - Киев) вслед за другими банками с 15 декабря запустили возможность оформления карты в рамках проекта "єПідтримка" для выплат "ковидной тысячи", сообщили пресс-службы банков.

Согласно сообщению, для зачисления суммы пособия достаточно с 19 декабря для ПриватБанка и с 20 декабря для Ощадбанка в мобильном приложении "Дии" подать заявление на получение 1 тыс. грн, выбрать номер карты для выплаты пособия и дать согласие на обработку персональных данных.

По условиям программы карты будут действовать четыре месяца со дня получения средств, соответственно, зачисленные средства необходимо израсходовать за это время.

Банки подчеркнули, что пополнение и снятие средств со счета, перечисление на другие счета программой не предусмотрено, а неиспользованные средства вернуться государству.

Использовать деньги можно будет на оплату услуг в сферах культуры, физической культуры и спорта, внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом, а также для приобретения книг в книжных магазинах на территории Украины.

По информации monobank, с момента запуска услуги по открытию карт "єПідтримка" 9 декабря по состоянию на 15 декабря открыл 1,15 млн карт. 

Как сообщил сооснователь банка Олег Гороховский, все, кто подал заявку при тестировании выплат в Дии получат деньги в пятницу, а когда тест завершится клиенты будут получать выплаты мгновенно после подачи заявки.

Как сообщалось, Альфа Банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк стали первыми банками, которые присоединились к программе "еПоддержка" по выплате 1 тыс. грн вакцинированным. Указывалось, что Альфа Банк предлагает новым клиентам дополнительные 100 грн бонусами.

Согласно принятым изменениям в госбюджет-2021 каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений. Позже к этому списку были добавлены еще книги.

Как указал премьер-министр Денис Шмыгаль, в настоящее время вакцинировано против COVID-19 двумя дозами более 12 млн граждан. В трех регионах Украины более 50% взрослого населения вакцинированы по крайней мере одной дозой.

Теги: #тысяча_гривень #карточка #приватбанк #ощадбанк
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