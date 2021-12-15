События

10:47 15.12.2021

ЕС в случае необходимости может расширить или принять дополнительные санкции к РФ из-за агрессии против Украины

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ЕС в случае необходимости может расширить или принять дополнительные санкции к РФ из-за агрессии против Украины

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявляет, что в случае необходимости ЕС расширит или примет дополнительные санкции в отношении РФ в связи с агрессией против Украины.

"ЕС полностью поддерживает Украину перед лицом российской агрессии. Любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого обходиться России. Мы можем усилить и расширить существующие санкции или, при необходимости, принять дополнительные", - написала она на своей странице в Twitter в среду утром.

Как сообщалось, в среду, 15 декабря, в Брюсселе состоится саммит "Восточного партнерства" с участием лидеров ЕС и стран-членов Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский 15-16 декабря совершит рабочий визит в Брюссель для участия в саммите.

Также в рамках визита в Брюссель Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров, руководством ЕС и генеральным секретарем НАТО.

 

Теги: #рф #ес #санкции
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