Пограничники не пустили в Украину россиянина, утверждающего, что едет сотрудничать с украинскими спецслужбами

Киевские пограничники не пустили в Украину россиянина, утверждающего, что он ранее служил в ФСБ и ГРУ России, а сейчас на него совершаются атаки и он едет сотрудничать с украинскими спецслужбами.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, россиянин прибыл в столичный аэропорт рейсом из Абу-Даби.

"Уверял, что работал в автосервисе. Цель визита в Украину назвать не мог. Как и предоставить контакты людей, к которым направлялся… Мужчина признался: за его плечами – несколько лет службы в ФСБ и ГРУ России, работал в "команде Путина", и ждал своей заслуженной и обещанной награды – медаль "Героя России". Но его обманули", - говорится в сообщении в Facebook.

Более того, по словам россиянина, на него начали совершать атаки, поэтому он решил, что выход один – просить помощи у украинских спецслужб.

"А еще признался, что испытывал на себе разные "порошки", которые завозили в РФ для спецагентов… Проверять все "заявления" россиянина пограничники, конечно, не стали. Достаточно было, что тот не смог ни назвать четкую цель приезда, ни подтвердить ее", - добавили пограничники.

В итоге россиянин вернулся обратным рейсом в Абу-Даби.