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09:22 15.12.2021

Заболеваемость COVID-19 в Африке за неделю возросла на 111% - ВОЗ

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Заболеваемость COVID-19 в Африке за неделю возросла на 111% - ВОЗ

В Африканском регионе заболеваемость коронавирусом COVID-19 возросла на 111% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает ВОЗ в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, за неделю с 6 по 12 декабря врачи зафиксировали около 4 млн новых случаев заражения коронавирусом. Высокий рост заболеваемости вновь был зафиксирован в Африке (на 111%). Также на 7% выросло число новых случаев заражения в регионе западной части Тихого океана. В остальных регионах заболеваемость упала или практически не изменилась. Общемировая заболеваемость COVID-19 сократилась на 5% по сравнению с предыдущей неделей.

Число смертей от заболевания снизилось на 10% по сравнению с показателями за прошлую неделю. Рост смертности был зафиксирован только в регионе западной части Тихого океана (на 4%). Во всех остальных регионах число смертей осталось прежним или не изменилось. Сильнее всего смертность упала в Юго-Восточной Азии (на 50%).

Всего за неделю было зафиксировано почти 47 тыс. вызванных COVID-19 смертей по всему миру.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 271,4 млн случаев заражения коронавирусом и более 5,3 млн смертей от последствий заболевания.

Теги: #африка #covid_19 #воз
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