В Днепре вследствие ДТП с участием маршрутки госпитализировано 6 человек

В результате ДТП с участием маршрутки на Криворожском шоссе в Днепре 6 человек госпитализировано, сообщило местное издание "Информатор".

"Во вторник, 14 декабря, на Криворожском шоссе BMW врезался в автобус. С места аварии скорая забрала 6 человек. Авария произошла около 19:40", - говорится в сообщении СМИ.

По предварительной информации, оба автомобиля двигались в сторону Днепра. BMW поворачивал направо — на улицу Поточную, перед маршруткой.

Как отмечается, в результате столкновения пострадало 6 человек, их забрала скорая в городскую больницу №16.

Причины аварии выясняются. Как стало позже известно, это рейсовый маршрут Одесса-Днепр-Одесса.