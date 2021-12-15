В Украине за сутки выявили 8 109 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 307 человек, 356 умерло

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 8 109 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 26 307 человек, 356 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 14 декабря в Украине: зафиксировано 8 109 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 707, медработников – 182); 142 921 Человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 47 137 человек, полностью иммунизированы – 95 784 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 280 человек; летальных исходов – 356; выздоровело – 26 307 человек", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 14 декабря за сутки выявили 7 283 новых случая заболевания СOVID-19, 13 декабря за сутки выявили 4 073 новых случая заболевания СOVID-19, 12 декабря сообщалось о 5 275 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, 11 декабря за сутки выявили 10 133 новых случая заболевания СOVID-19, 10 декабря за сутки выявили 11 327 новых случаев заболевания СOVID-19, 9 декабря выявили 12 376 новых случаев заболевания СOVID-19, 8 декабря за сутки выявили 9 371 новый случай заболевания СOVID-19, 7 декабря за сутки выявили 8 655 новых случаев заболевания СOVID-19, 6 декабря зафиксировано 14 200 новых случаев болезни, 5 декабря за сутки выявили 6 622 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 578 557 человек; выздоровело – 3 259 316 человек; летальных случаев – 91 958.

С начала вакцинальной кампании привито 14 221 538 человек, из них получили первую дозу – 14 221 536 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 640 221 человек. В общей сложности проведено 26 861 757 прививок.