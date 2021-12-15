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07:29 15.12.2021

В Киевской и Львовской областях обесточено 56 населенных пунктов

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В Киевской и Львовской областях обесточено 56 населенных пунктов

В Киевской и Львовской областях обесточено 56 населенных пунктов из-за непогоды, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям утром в среду.

"По состоянию на 7 ч. 15 декабря в результате усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 56 населенных пунктов в 2 областях (Львовская – 54 и Киевская – 2 ). К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - указано в сообщении.

Теги: #непогода #обесточивание
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