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07:16 15.12.2021

За прошедшие сутки зафиксировано 7 нарушений режима тишины на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

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За прошедшие сутки зафиксировано 7 нарушений режима тишины на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

За прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, вследствие чего ранен украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в утренней сводке.

В штабе отметили, что два обстрела произведены с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, вблизи Новолуганска враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Новотошковского оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе Авдеевки и Гранитного противник вел огонь из минометов калибра 120 мм. В сторону Старогнатовки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новомихайловки русские наемники применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Недалеко от Водяного вражеские войска произвели обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести", - отметили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Первомайского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Теги: #оос #сводка
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