Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о запрете на импорт товаров из китайского Синьцзяна

Законопроект, запрещающий ввоз в Соединенные Штаты товаров, произведенных в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, был одобрен Палатой представителей американского Конгресса.

Документ был принят единогласно после того, как законодатели из двух палат Конгресса США договорились о компромиссе. Первый представленный Палатой представителей законопроект был заблокирован Сенатом.

Как ожидается, Сенат примет компромиссный вариант уже в среду, направив его в Белый дом, где президент США Джо Байден подпишет его.

"Администрация будет тесно сотрудничать с Конгрессом в реализации этого законопроекта", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

В законопроекте в качестве причин для запрета импорта из СУАР приводятся обвинения в том, китайское правительство создало в Синьцзяне сеть лагерей для уйгуров, где товары производятся с использованием принудительного труда.

Это послужило также поводом для объявления США и рядом других западных стран дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года.

Дипломатический бойкот означает, что официальные представители объявивших его стран не поедут в Пекин, и не будут участвовать в мероприятиях в рамках Игр. Участие в Олимпиаде спортсменов этих стран не ограничивается.

Китай последовательно отвергает обвинения в репрессиях против нацменьшинств. Дипломатический бойкот Игр он называет "политическими манипуляциями", которые в корне противоречат основным принципам Олимпийского движения. Китайские официальные лица подчеркивают, что эти действия Запада не повлияют на успешное проведение Олимпиады, кроме того, в Пекине официально заявляют, что чиновников из этих стран на Игры никто и не приглашал.