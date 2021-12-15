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06:33 15.12.2021

Сенат проголосовал за повышение лимита госдолга до $31,4 трлн

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Сенат проголосовал за повышение лимита госдолга до $31,4 трлн

Сенат одобрил во вторник закон о повышении лимита государственного долга на $2,5 трлн - до $31,4 трлн, передает телеканал C-SPAN.

Законопроект был одобрен по договоренности между лидером демократического большинства в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером республиканского меньшинства Чаком Шумером. За проголосовали 50 сенаторов, против - 49. И в Сенате, и в Палате представителей большинством являются демократы.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщала, что если к 15 декабря лимит не будет повышен, страну ждет дефолт. Ранее президент США Джо Байден подписал закон о временном повышении лимита государственного долга на $480 млрд до 3 декабря.

Теги: #госдолг #сша #сенат
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