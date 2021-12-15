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05:43 15.12.2021

Послы Великобритании и Швеции посетили новый приют для пострадавших от домашнего насилия

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Послы Великобритании и Швеции посетили новый приют для пострадавших от домашнего насилия

Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании Мелинда Симмонс, а также посол Швеции Тобиас Тиберг, Почётный посол Фонда ООН в области народонаселения Мария Ефросинина вместе с заместителем главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Мариной Хондой посетили новое приют для пострадавших от домашнего насилия, сообщает пресс-служба КГГА.

"Правительство Великобритании непосредственно присоединилось к обустройству нашего приюта. Также они приобщались и к созданию наших "кризисных комнат". Со Швецией мы вместе работаем над установлением гендерного равенства. Приятно отмечать, что международные партнеры приобщаются к нашим проектам не только разговорами, но и помогают воплощать их в жизнь. Проблема домашнего насилия существует и в европейских странах, а опыт преодоления этой проблемы можно и нужно применять и у нас", – цитирует замглаву КГГА пресс-служба.

Посол Великобритании отметила, что прогресс Киева в развитии системы противодействия и предотвращения насилия очевиден. На сегодняшний день город имеет уже ряд заведений, которые готовы оказывать не только услуги временного проживания, но и юридическую и психологическую поддержку. В свою очередь посол Швеции рассказал, что проблема домашнего насилия в их стране тоже стоит очень остро. По его мнению, новый приют является важным шагом Киева в преодолении этой проблемы.

Как сообщается, в декабре в Киеве открыли новый приют для пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола. Это уже второе городское заведение длительного проживания для пострадавших. В новом приюте смогут одновременно жить 15 женщин с детьми сроком на 3 месяца с возможностью продления до полугода. Адрес приюта не разглашается. Попасть в заведение можно только по направлению директора Киевского городского центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию.

Теги: #пострадавшие #послы #приют
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