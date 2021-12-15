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04:12 15.12.2021

Саакашвили надо отправлять на лечение за границу, он может стать инвалидом - врач

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Саакашвили надо отправлять на лечение за границу, он может стать инвалидом - врач

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться, заявил во вторник журналистам врач из грузинского центра "Эмпатия" Отар Тоидзе.

"Сейчас у Михаила Саакашвили посттравматический стресс и энцефалопатия Вернике, которая может резко обостриться, и мы получим не здорового, а инвалида Саакашвили", - сказал Тоидзе.

По его словам, центр "Эмпатия" направил письма в специализированные медицинские учреждения нескольких стран с просьбой принять Саакашвили на лечение.

"Клинику надо подобрать в соответствии с состоянием пациента и с его согласия. Мы направили письма в несколько зарубежных клиник, в том числе в Германию, но ответ пока запаздывает", - сказал Тоидзе.

За состоянием здоровья Саакашвили в военном госпитале в Гори наблюдают три группы врачей - официальный медицинский консилиум, созданный при Минюсте Грузии, врачи которого осуществляют реальное лечение, вторая группа медиков создана при Народном защитнике Грузии, она консультативная, а третья группа из центра "Эмпатия", на допущении которой в госпиталь настаивал сам Саакашвили.

Врачи из группы Народного защитника обнародовали свое медицинское заключение по состоянию здоровья Саакашвили и не нашли каких-либо серьезных проблем, отметив, что состояние здоровья экс-президента улучшается и оно стабильно. Эта группа врачей не видит необходимости направления Саакашвили на лечение за границу.

Экс-президент республики, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.

Теги: #рекомендация #грузия #саакашвили #врач
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