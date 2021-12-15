На Донбассе украинский военнослужащий получил пулевое ранение вследствие обстрелов российских наемников

Украинский военнослужащий получил пулевое ранение вследствие обстрелов российских наемников на Донбассе, сообщили в пресс-службе Оперативно-тактической группировки "Схид".

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и произвели обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности Оперативно-тактической группировки "Схид". В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение", - указано на странице ОТГ "Схид" в Фейсбуке.

Отмечается, что после оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – средней тяжести.

Как сообщалось, российские наемники с начала вторника трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.