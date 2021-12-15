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00:26 15.12.2021

Зеленский присвоил почетное звание "Мать-героиня" более тысяче украинских женщин

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Зеленский присвоил почетное звание "Мать-героиня" более тысяче украинских женщин

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание "Мать-героиня" 1 010 украинским женщинам, сообщила пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ №655/2021 обнародован на сайте главы государства во вторник.

Почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Таким образом, отмечено их материнская самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития.

Отмечается, что больше всего женщин, получивших звание в Волынской области – 190. Всего было отмечено 48 жительниц Винницкой области, 34 – Днепропетровской, 18 – Донецкой, 35 – Житомирской, 53 – Закарпатской, 12 – Запорожской, 59 – Ивано-Франковской, 28 – Киевской и 24 – города Киева.

Также звание "Мать-героиня" получили 16 жительниц Кировоградской области, 7 – Луганской, 80 – Львовской, 7 – Николаевской, 50 – Одесской, 14 – Полтавской, 70 – Ровенской, 17 – Сумской, 44 – Тернопольской, 24 – Харьковской, 10 – Херсонской, 40 – Хмельницкой, 22 – Черкасской, 77 – Черновицкой и 31 – Черниговской.

Теги: #звание #зеленский
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