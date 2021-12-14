События

23:26 14.12.2021

В Белом доме назвали "хорошим знаком" продолжение диалога с РФ по ситуации вокруг Украины

1 мин читать
В Белом доме назвали "хорошим знаком" продолжение диалога с РФ по ситуации вокруг Украины

Власти США считают положительным явлением то, что в связи с ситуацией вокруг Украины продолжается дипломатический процесс с участием РФ, стран Европы и Киева, заявила во вторник представитель Белого дома Джен Псаки.

"Это хороший знак, что идет дипломатическое взаимодействие, продолжаются дискуссии, в том числе с российскими лидерами и официальными лицами, украинцами и европейскими партнерами", - сказала она на брифинге.

Отвечая на вопрос о перспективах деэскалации ситуации на российско-украинской границе, Псаки сказала, что США следят за обстановкой в регионе, но на данный момент у нее нет новой информации по этому поводу.

Теги: #сша #россия #дипломатия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:10 14.12.2021
Торнадо в Кентукки унесли жизни более 70 человек, еще более 100 считаются пропавшими без вести

Торнадо в Кентукки унесли жизни более 70 человек, еще более 100 считаются пропавшими без вести

18:09 14.12.2021
Мысль о том, что США будут подталкивать Украину к уступкам в переговорах и диалоге с РФ, является дезинформацией - заместитель госсекретаря США

Мысль о том, что США будут подталкивать Украину к уступкам в переговорах и диалоге с РФ, является дезинформацией - заместитель госсекретаря США

07:48 14.12.2021
США готовы дипломатическими средствами не допустить конфликта с Китаем

США готовы дипломатическими средствами не допустить конфликта с Китаем

05:03 14.12.2021
Президент Финляндии и Байден обсудили по телефону ситуацию близ Украины

Президент Финляндии и Байден обсудили по телефону ситуацию близ Украины

23:31 13.12.2021
Пентагон находится в постоянном контакте с Киевом по вопросам о необходимой помощи

Пентагон находится в постоянном контакте с Киевом по вопросам о необходимой помощи

22:47 13.12.2021
В Пентагоне считают, что США ясно объяснили РФ причины своего беспокойства в связи с ситуацией вокруг Украины

В Пентагоне считают, что США ясно объяснили РФ причины своего беспокойства в связи с ситуацией вокруг Украины

20:59 13.12.2021
США напрямую контактируют с РФ и Украиной, по-прежнему придерживаются дипломатического решения кризиса - Белый дом

США напрямую контактируют с РФ и Украиной, по-прежнему придерживаются дипломатического решения кризиса - Белый дом

20:58 13.12.2021
Глава Европарламента не видит оснований надеяться на скорое улучшение отношений ЕС с РФ

Глава Европарламента не видит оснований надеяться на скорое улучшение отношений ЕС с РФ

20:56 13.12.2021
Кулеба встретился с помощницей госсекретаря США Донфрид накануне её визита в Москву

Кулеба встретился с помощницей госсекретаря США Донфрид накануне её визита в Москву

20:50 13.12.2021
США допускают усиление военного присутствия в странах НАТО на случай вторжения РФ в Украину - Белый дом

США допускают усиление военного присутствия в странах НАТО на случай вторжения РФ в Украину - Белый дом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД: в Москве запустили фейк о работе украинского посольства в Ливане для создания "дымовой завесы" на фоне дела о 400 кг кокаина из посольства РФ в Аргентине

Генсекретарь НАТО встретится с Зеленским 16 декабря

Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно онкологу Киндзельскому, спасшему многих ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС

Данилов: Угроза со стороны РФ присутствует постоянно, но ситуация под контролем

Обвиняемого в коррупции экс-судью Чауса госпитализировали, судебное разбирательство поставили на паузу – ЦПК

ПОСЛЕДНЕЕ

Всемирный банк выделит Украине 300 млн евро на повышение энергоэффективности

Гусев: "Укроборонпром" отмечает, что предприятия-участники готовы при необходимости увеличить объемы производства вооружения и военной техники

Британские власти сочли эпидемиологический "красный список" неэффективным - СМИ

Зеленский во время принесения присяги судьями: самая главная задача – восстановить доверие к судебной системе

Зеленский назначил Андрея Юраша послом Украины в Ватикане

Несовершеннолетнего виновника ДТП в Луцке отправили под домашний арест

МИД: в Москве запустили фейк о работе украинского посольства в Ливане для создания "дымовой завесы" на фоне дела о 400 кг кокаина из посольства РФ в Аргентине

Шотландия объявила о новых ограничительных рекомендациях для сдерживания заболеваемости "омикроном"

В более 70 странах зарегистрированы случаи заражения "омикроном" - ВОЗ

Генсекретарь НАТО встретится с Зеленским 16 декабря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА