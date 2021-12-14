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22:50 14.12.2021

Всемирный банк выделит Украине 300 млн евро на повышение энергоэффективности

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Всемирный банк выделит Украине 300 млн евро на повышение энергоэффективности

Всемирный банк рассмотрит предоставление Украине 300 млн евро на повышение энергоэффективности, заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

"Хорошая новость – уже 17 декабря Совет директоров Всемирного банка будет рассматривать предоставление Украине 300 млн евро в рамках второго транша по проекту "Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления". Эти средства будут направлены, прежде всего, на финансирование президентского проекта "Энергетическая независимость", - написала Свириденко на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщается, масштабная программа термомодернизации жилья призвана существенно снизить энергопотребление украинцев и, соответственно, снизить расходы на энергоносители. Участники программы смогут снизить потребление энергии и уровень коммунальных платежей на 60%. Уже в 2022 году планируется охватить до 5 тысяч многоквартирных домов по всей стране.

Глава Минэкономики также отметила, что на встрече с Региональным директором Всемирного банка Арупом Банерджи велось обсуждение ключевых вопросов углубления партнерства.

"Совместно готовим системный документ о направлениях сотрудничества. Речь идет о Стратегии партнерства на 2022 – 2026 годы. В фокусе – экономическое развитие Украины, макрофинансовая устойчивость, внедрение электронного управления и цифровизации, расширение экспортных рынков и усиление конкурентоспособности украинских "зеленых" технологий", - сообщила Свириденко.

Также ожидается реализация Всемирным банком инвестиционных проектов в отраслях машиностроения, энергетики, информационных технологий, сельского хозяйства и строительства.

Как отметила глава Минэкономики, важным направлением сотрудничества остается увеличение конкурентоспособности внешней торговли. Минэкономики работает над тем, чтобы законодательно усилить и повысить эффективность экспортно-кредитного агентства (ЭКА). Деятельность учреждения должна способствовать увеличению присутствия украинских экспортеров на внешних рынках.

Еще один приоритет, по словам министра,  – расширение государственно-частного партнерства и общее улучшение бизнес-климата. Сотрудничество с Всемирным банком важно для Украины не только благодаря финансовому сопровождению важных проектов, но и как экспертная помощь по внедрению реформ. Усиление национальных экономических институтов – путь к укреплению экономики Украины.

Теги: #всемирный_банк #транш
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