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20:53 14.12.2021

Британские власти сочли эпидемиологический "красный список" неэффективным - СМИ

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Британские власти сочли эпидемиологический "красный список" неэффективным - СМИ

В Великобритании со среды отменят действие так называемого "красного списка" стран для путешествий, в который на данный момент занесены 11 государств Африканского континента, сообщает издание The Independent со ссылкой на главу британского Минздрава Саджида Джавида.

"Поскольку вирус распространяется среди (британского - ИФ) населения, "красный список" уже не так эффективен", - заявил Джавид, выступая в Палате общин.

Таким образом, 11 африканских стран, включенные в этот список и считаются странами с "высоким риском" заражения коронавирусом, будут исключены из него с 04:00 по местному времени (07:00 мск) 15 декабря. При этом в силе останется требование на прохождение тестирования на COVID-19 для поездок.

По данным издания, Джавид отметил, что министры признали, что наиболее строгие ограничения на передвижения не являются необходимыми в борьбе со стремительно распространяющимся вариантом COVID-19 "омикрон".

The Independent напоминает, что в период с 29 ноября по 4 декабря в британский "красный список" включили 11 африканских стран, в том числе ЮАР и Нигерию. Причиной тому стал стремительно распространяющийся штамм коронавируса "омикрон", который обнаружили в Южной Африке в конце ноября.

Накануне Агентство безопасности здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA) сообщило, что в Великобритании зафиксировали уже более 4,7 тыс. заражений "омикроном".

В понедельник британский премьер Борис Джонсон сообщил, что в стране зарегистрировали первый случай летального исхода после заражения "омикроном".

Глава Минздрава Британии в свою очередь заявил, что госпитализированы не менее 10 британцев, заразившихся "омикроном". Он отметил, что "омикрон" распространяется с "феноменальной скоростью".

В Британии с понедельника вступила в силу рекомендация правительства об удаленной работе для тех людей, чья работа это позволяет. Ранее британское правительство также объявило об ужесточении мер безопасности, они вступили в силу на прошлой неделе, и касаются они правил ношения маски в общественных местах.

Джонсон ранее в обращении к народу объявил, что у всех жителей Англии в возрасте 18 лет и старше будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с угрозой роста случаев варианта "омикрон".

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Теги: #страны #ограничения #британия
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