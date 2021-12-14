Зеленский назначил Андрея Юраша послом Украины в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Ватикане религиоведа, бывшего главу департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрея Юраша.

Соответствующий указ №654/2021 обнародован на сайте главы государства во вторник.

"Назначить Юраша Андрея Васильевича Чрезвычайным и Полномочным Послом в Ватикане", - говорится в документе.

Андрей Юраш - украинский религиовед, политолог, эксперт по вопросам государственно-церковных отношений, социологии и географии религии.

Доцент Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины (2014-2020).