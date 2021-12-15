15 декабря: Какой сегодня праздник

15 декабря в Украине День работников суда, в мире празднуют День чая, в Греции чтят память жертв "Греческой операции" НКВД, а у православных - День памяти пророка Аввакума. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

День работников суда

Сегодня в Украине отмечается День работников суда. Он установлен Указом Президента от 8 декабря 2000 года "учитывая роль судов в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, в утверждении принципа верховенства права и развития и укреплении Украины как демократического, правового государства".

Именно 15 декабря 1917 года в Украинской Народной Республике был создан высший судебный орган — Генеральный суд. Первое его заседание состоялось 15 января 1918 года, а вот апелляционные суды приступили к выполнению своих обязанностей лишь в конце апреля 1918 года.

Сегодня в систему судебных органов Украины входят:

Конституционный Суд Украины, который решает вопросы о соответствии законов и других правовых актов Конституции Украины, дает официальное толкование норм Конституции и законов Украины.

Суды общей юрисдикции, которые образуются, как правило, по территориальному принципу и рассматривают все гражданские и криминальные дела, а также дела об административных правонарушениях.

Арбитражные суды, которые рассматривают дела относительно хозяйственных правоотношений.

Международный день чая

Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих статус ведущих мировых производителей чая, отмечается праздник одного из древнейших и полезнейших напитков на Земле.

Цель праздника – привлечение внимания правительств и граждан к проблемам продажи чая, взаимосвязи между продажами чая и положением работников чайных производств, небольших производителей и потребителей. Ну и, конечно же, – популяризация этого напитка.

Решение отмечать Международный день чая именно 15 декабря было принято после неоднократного обсуждения во многих международных организациях и профсоюзах, во время Всемирного общественного форума, проходившего в 2004 году в Мумбаи (Индия) и в 2005 году в Порте Аллегре (Бразилия). Именно в этот день была обнародована Мировая Декларация Прав работников чайной индустрии.

Церковный праздник

Святой пророк Аввакум

Православная церковь 15 декабря отмечает память пророка Аввакума – восьмого из двенадцати малых пророков.

Сведений о его жизни сохранилось немного. Однако, согласно преданию, Аввакум жил при взятии Иерусалима и только два года не дожил до того момента, как евреи вернулись из египетского плена.

Также есть рассказ о том, что именно Аввакум приносил пищу пророку Даниилу, который был брошен в ров вместе со львами. Широко известна книга пророчеств, написанная Аввакумом, состоящая из трех частей.

В этот день:

1699 — Указом царя Петра I в Московии вместо летоисчисления от "сотворения мира" принят юлианский календарь; отсчет и празднование нового года перенесено с 1 сентября на 1 января;

1791 — В США принято десять поправок к Конституции;

1880 — В Харькове построили первый водопровод;

1917 — Украинская Центральная Рада приняла закон о создании Генерального суда

1932 — ЦК КП(б)У утвердил перечень 82 районов Украины, куда прекращалось поступление промышленных и продтоваров за срыв планов хлебозаготовок (начало Голодомора) в Днепропетровской области — 27, в Черниговской — 8, в Одесской — 15, в Харьковской — 22, в Донецкой — 10 районов.

1932 — И Сталин и В. Молотов запретили осуществление украинизации на Дальнем Востоке, в Казахстане, Средней Азии, чтобы исключить проникновение высланных "буржуазно-националистических элементов" в украинизированные районы;

1934 — В Киеве, в подвалах НКВД УССР (позже Октябрьский дворец), по приговору выездной сессии Военной коллегии Верховного Суда СССР были расстреляны 28 "членов" вымышленного чекистами "Объединения украинских националистов", среди которых — украинские писатели Дмитрий Фалькивский, Григорий Косынка, Кость Ураган, Алексей Влызько, Иван Крушельницкий.

1939 — В Атланте состоялась премьера фильма Дэвида Селзника с участием актеров Вивьен Ли и Гейбл "Унесенные ветром", поставленного по роману лауреата Пулитцеровской премии Маргарет Митчелл. Лента побила все рекорды кассовых сборов и в следующем году получила 9 Оскаров;

1950 — В Брюсселе была подписана Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества (с октября 1994 — Всемирная таможенная организация);

1964 — В Канаде принят государственный флаг с кленовым листом;

1970 — Впервые осуществлена посадка космического аппарата с Земли на другую планету (межпланетная станция "Венера-7");

1995 — На 5-й встрече глав государств и правительств 10 стран Юго-Восточной Азии в Бангкоке был подписан договор, по которому этот регион объявлен зоной, свободной от ядерного оружия;

2000 — В Украине окончательно прекратила работу Чернобыльская АЭС;

2018 — Образовалась автокефальная поместная Православная церковь Украины.

Именины: Маргарита, Андрей, Афанасий, Борис, Владимир, Иван, Кирилл, Мария, Матвей, Мирра, Николай, Сергей, Степан, Тамара