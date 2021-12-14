Несовершеннолетнего виновника ДТП в Луцке отправили под домашний арест

Луцкий горрайонный суд Волынской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста подростку, подозреваемому в нарушение правил дорожного движения, которое привело к ДТП в Луцке, сообщает пресс-служба Волынской полиции.

"16-летний водитель автомобиля Renault Megane, убегая от экипажа патрульных, промчался на красный свет и въехал в людей, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу и врезались в дерево и дорожный знак. После ДТП водитель и двое пассажиров транспортного средства пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали полицейские и небезразличные граждане", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в результате ДТП пострадали шесть человек: в реанимационном отделении находится 39-летняя лучанка, ее 5-летний сын – в областной больнице.

Еще четыре женщины получили ушибы и переломы и после оказания медицинской помощи не госпитализировались.

"Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Луцкий горрайонный суд Волынской области избрал подозреваемому меру пресечения – домашний арест", - подчеркивают правоохранители.

Они добавляют, что подозреваемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Следственные действия по этому делу в данный момент продолжаются.

Как сообщалось, в Луцке 12 декабря подросток на авто протаранил группу пешеходов, переходивших дорогу. Через несколько метров автомобиль влетел в дерево и дорожный знак.