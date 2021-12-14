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20:00 14.12.2021

МИД: в Москве запустили фейк о работе украинского посольства в Ливане для создания "дымовой завесы" на фоне дела о 400 кг кокаина из посольства РФ в Аргентине

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МИД: в Москве запустили фейк о работе украинского посольства в Ливане для создания "дымовой завесы" на фоне дела о 400 кг кокаина из посольства РФ в Аргентине

Министр иностранных дел РФ распространило фейк о работе посольства Украины в Ливане, чтобы создать "дымовую завесу" на фоне дела контрабанды кокаина из посольства России в Аргентине, заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"МИД РФ запустил фейк о работе украинского посольства в Ливане, настоящая цель которого – создать дымовую завесу на фоне развертывания дела контрабанды кокаина из посольства России в Аргентине. Вчера СМИ сообщили о признании коллегией присяжных суда в Москве виновными четырех фигурантов. Им грозит до 25 лет лишения свободы", - написал Николенко на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что дело касается попытки вывезти российским государственным самолетом из посольства в Аргентине в Россию 400 кг кокаина на 35 млн евро.

"Очевидно, что инсинуации об украинских дипломатах стали побочным эффектом российского кокаинового дела", - добавил спикер МИД.

 

 

Теги: #фейк #рф #украина #посольство
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