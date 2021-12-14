Шотландия объявила о новых ограничительных рекомендациях для сдерживания заболеваемости "омикроном"
Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о новых ограничительных рекомендациях в преддверии приближающихся праздников для сдерживания распространения штамма COVID-19 "омикрон", сообщает во вторник газета The Guardian.
Первый министр призвала в период праздников собираться не больше, чем тремя семьями в одном доме, отмечает издание.
Она добавила, что все собравшиеся должны либо быть вакцинированы, либо сделать заранее тест на COVID-19, а также следить за тем, чтобы помещение проветривалось и соблюдались строгие гигиенические меры.
Данные рекомендации не будут зафиксированы на законодательном уровне ввиду того, что население активно проходит ревакцинацию.
По состоянию на понедельник в Шотландии зарегистрированы 186 случаев заболевания вариантом "омикрон".