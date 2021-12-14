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19:55 14.12.2021

Шотландия объявила о новых ограничительных рекомендациях для сдерживания заболеваемости "омикроном"

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Шотландия объявила о новых ограничительных рекомендациях для сдерживания заболеваемости "омикроном"

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о новых ограничительных рекомендациях в преддверии приближающихся праздников для сдерживания распространения штамма COVID-19 "омикрон", сообщает во вторник газета The Guardian.

Первый министр призвала в период праздников собираться не больше, чем тремя семьями в одном доме, отмечает издание.

Она добавила, что все собравшиеся должны либо быть вакцинированы, либо сделать заранее тест на COVID-19, а также следить за тем, чтобы помещение проветривалось и соблюдались строгие гигиенические меры.

Данные рекомендации не будут зафиксированы на законодательном уровне ввиду того, что население активно проходит ревакцинацию.

По состоянию на понедельник в Шотландии зарегистрированы 186 случаев заболевания вариантом "омикрон".

Теги: #омикрон #шотландия #рекомендации #британия
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