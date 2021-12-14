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19:14 14.12.2021

В более 70 странах зарегистрированы случаи заражения "омикроном" - ВОЗ

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В более 70 странах зарегистрированы случаи заражения "омикроном" - ВОЗ

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на данный момент случаи заболевания штаммом "омикрон" зафиксированы в 77 странах.

"В 77 странах зарегистрированы случаи заболевания "омикроном", он, возможно, сейчас попал в большинство стран, в которых он еще даже не выявлен", - сказал Гебрейесус на брифинге во вторник.

Он добавил, что, несмотря на то, что тяжелых случаев заболевания "омикроном" мало, количество заражений стремительно растет, что в результате может привести к перегруженности больниц.

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Теги: #омикрон #воз #мир
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