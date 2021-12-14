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19:03 14.12.2021

Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно онкологу Киндзельскому, спасшему многих ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС

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Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно онкологу Киндзельскому, спасшему многих ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС

 

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением Ордена Державы (посмертно) врачу-онкологу, радиологу Леониду Киндзельскому, сообщает Офис президента.

"Благодаря этому выдающемуся врачу и ученому были спасены многие ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы, в том числе получившие смертельную дозу облучения. Его очень хорошо знают чернобыльцы, но не очень хорошо о нем знают украинцы", – отметил Зеленский.

Леонид Киндзельский (1924-1999) был главным радиологом Минздрава УССР в 1978-1986 годах и активно участвовал в лечении пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Из группы пожарных, которые первыми прибыли к месту катастрофы на ЧАЭС и получили особо большую дозу облучения, 13 ликвидаторов были отправлены на лечение в Москву, а 11 пациентов – в Киевский институт радиологии и онкологии Леонида Киндзельского. В результате в группе Леонида Киндзельского выжили все, а из второй группы – только двое.

В общей сложности из 115 человек, которым был поставлен диагноз "острая лучевая болезнь" и прошедших через руки украинского профессора, умер только один человек.

Теги: #зеленский #чаэс #ликвидаторы
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