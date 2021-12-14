Из-за "минирований" в Харькове эвакуировали почти 600 человек

Полиция проверила сообщения о минировании нескольких объектов (школ, судов, ТЦ и госучреждения) в Харькове, все они оказались ложными.

"Сотрудники полиции обследовали более 31 тыс.кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 591 человек. Никаких взрывных устройств или веществ обнаружено не было", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о случившемся зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции.

Как сообщалось ранее, около 8:30 в полицию поступило сообщение о минировании двух школ в Новобаварском и Шевченковском районах Харькова, а в 10:49 - информация о том, что в судах на пл.Героев Небесной сотни, торговых центрах на Павловской площади и пл.Конституции, а также в госучреждении по ул.Сумской заложена взрывчатка.