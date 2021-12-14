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18:40 14.12.2021

Москва интенсивно повышает степень боевой готовности российских наемников на Донбассе – ГУР Минобороны Украины

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Москва интенсивно повышает степень боевой готовности российских наемников на Донбассе – ГУР Минобороны Украины

Командование Вооруженных сил РФ продолжает мероприятия по повышению готовности к выполнению задач оперативной группировки российских наемников на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины.

"С 6 по 10 декабря оккупанты провели тренировки по приведению в высшие степени боевой готовности отдельных мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений с выводом их в определенные районы сосредоточения и развертыванием пунктов управления", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минобороны Украины.

Уточняется, что с 13 декабря в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов оккупационных войск возобновлена интенсивность мер боевой подготовки, в частности, проведение собраний с командирами подразделений, экипажами боевых машин, снайперами и гранатометчиками.

Теги: #оос #агрессия_рф #донбасс #минобороны #гур_минобороны
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