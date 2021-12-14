Целью российской агрессии является не только возвращение Украины в сферу своего влияния, но и подрыв евроатлантической безопасности – главком ВСУ Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный считает, что целью российской гибридной агрессии против Украины и западных стран, является не только возвращение Киева в сферу своего влияния, но и подрыв евроатлантической безопасности в целом.

Соответствующее заявление главком ВСУ сделал во время встречи с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованными в Украине, среди которых Киевская ассоциация военных атташе, а также представительства Североатлантического альянса и Европейского союза в Украине.

"Военная активность Кремля представляет угрозу не только для нашего государства, но и для других европейских стран. Целью российской гибридной агрессии является не только возвращение Украины в сферу своего влияния, но и в целом подрыв евроатлантической и европейской безопасности. Поэтому ответ агрессору должен быть консолидирован", - цитирует Залужного пресс-служба Минобороны Украины во вторник.

Отмечается, что в начале своего выступления генерал-лейтенант напомнил, что за почти 8 лет российско-украинской войны Украина потеряла более 4,5 тысячи защитников убитыми и почти 15 тысяч ранеными.

При этом, комментируя ситуацию с безопасностью, он заявил, что военно-стратегическая обстановка вокруг Украины остается напряженной.

"Все, что происходит сейчас, - это следствие слабой реакции международного сообщества на апрельскую эскалацию. Если бы тогда были приняты более действенные меры, не было бы шантажа применением военной силы, энергетического и "миграционного" кризиса", - считает главком ВСУ.

По его словам, Москва пытается также осуществить дестабилизацию внутри Украины, а её действия на международной арене "реализуются так, чтобы невозможно было реанимировать дипломатические площадки". В качестве примера Залужный привел ситуацию по выполнению Минских договоренностей.

"Россия приложила все усилия для того, чтобы исключить верификацию соблюдения договоренностей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Я говорю о работе ОБСЕ. Сейчас на оккупированных территориях эта миссия почти не работает", - отметил главком.

Он напомнил, что российские наемники на Донбассе постоянно нарушают договоренности.

"Только в этом году погибли 64 военнослужащих, 260 получили ранения разной тяжести. За текущий месяц огонь из тяжелого вооружения по нашим позициям и населенным пунктам открывался 88 раз", - уточнил генерал-лейтент.

При этом он заявил, что именно РФ обвиняет Украину в невыполнении договоренностей, параллельно раздавая российские паспорта жителями Донецкой и Луганской областей и требуя провести выборы в таких условиях. Это, по его словам, происходит, потому что правительства, прежде всего, крупных стран "закрывают глаза" на действия РФ.

"Мы как военные готовы к любому развитию ситуации. Но должен быть дипломатический путь, хотя Россия предпринимает сверхусилия, чтобы эти площадки не работали, заставляя Украину вести прямые переговоры с ОРДЛО. Это делается для того чтобы с РФ сняли санкции, поскольку она уже не будет стороной конфликта. Но я считаю, что Россия должна отвечать за происходящее", - подытожил Залужный.