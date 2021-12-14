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18:23 14.12.2021

Данилов: Угроза со стороны РФ присутствует постоянно, но ситуация под контролем

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Данилов: Угроза со стороны РФ присутствует постоянно, но ситуация под контролем

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что угроза со стороны Российской Федерации присутствует постоянная, однако ситуация находится под контролем.

"Есть ли на сегодняшний день угроза нашей стране? Естественно, есть. Она постоянная. Начиная с 2014 года мы находимся в активной фазе выяснения отношений с Российской Федерацией. И это не наша вина, мы ни на кого не нападали. Что сегодня есть: мы отслеживаем ситуацию. Она под контролем", - заявил Данилов на брифинге в Офисе президента во вторник.

По его словам, российские войска постоянно проводят учения вблизи украинских границ, однако большой угрозы в этом на сегодняшний день нет.

"Учения они проводят постоянно. Другое дело, что раньше на это так не обращали внимания. Что касается присутствия и перемещения техники, то они делают это постоянно. Они постоянно устанавливают те или иные лагеря, но в этих лагерях на сегодняшний день нет того количества людей, которое бы позволяло считать, что есть большая угроза. Но это не значит, что этого не будет происходить завтра", - подытожил он.

Теги: #снбо #агрессия_рф #данилов
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