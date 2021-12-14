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18:13 14.12.2021

Обвиняемого в коррупции экс-судью Чауса госпитализировали, судебное разбирательство поставили на паузу – ЦПК

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Обвиняемого в коррупции экс-судью Чауса госпитализировали, судебное разбирательство поставили на паузу – ЦПК

Бывшего судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, который обвиняется в коррупции, госпитализировали из-за якобы проблем со слухом, а судебное разбирательство по нему в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) временно приостановили, сообщает Центр противодействия коррупции во вторник.

"Обвиняемый в коррупции бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус не пришел на сегодняшнее заседание Высшего антикоррупционного суда. Суду предоставили справку, что Чауса госпитализировали из-за якобы проблем со слухом", - говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме.

В нем уточняется, что, согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины, среди уважительных причин, по которым обвиняемые могут не прибывать в суд, есть тяжелая болезнь или пребывание в заведении здравоохранения (конечно, если человек не может временно покинуть больницу).

"Поэтому Высший антикоррупционный суд планирует направить запрос в медучреждение, чтобы проверить, действительно ли Чаус не может временно покинуть больницу для участия в суде. Следующее заседание назначено на 21 декабря", – подчеркивают в ЦПК.

Теги: #суд #госпитализация #чаус
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