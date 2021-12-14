В Беларуси вводят уголовную ответственность за призывы к санкциям

-В Беларуси вводится уголовная ответственность за призывы к санкциям, сообщает госагентство БелТА во вторник.

Соответствующий закон подписал 14 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным.

"Законом вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Республики Беларусь, ее граждан и организаций", - говорится в сообщении агентства.

Призывы к санкциям будут наказываться лишением свободы на срок до 6 лет - если призывы обращены к рядовым лицам, 10 лет - когда они обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям, сказано в сообщении.

Должностным лицам грозит 12 лет лишения свободы за призывы к санкциям, если они "совершены с использованием своих служебных полномочий или привели к иным тяжким последствиям, например, ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список", отмечается в сообщении.

"Реализация предусмотренных законом мер будет выступать адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил", - подчеркивается в сообщении.