Данилов прогнозирует следующую волну заболеваемости COVID-19 15-20 февраля 2022г

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов прогнозирует следующую волну заболеваемости COVID-19 15-20 февраля 2022 года в случае низкого уровня вакцинации в Украине.

"Мы настаиваем на том, что нам нужно вводить бустерную дозу и начинать нужно с пожилых людей. Предлагать людям, чтобы они в третий раз вакцинировались. Если мы будем к этому медленно относиться, то можно спрогнозировать, что с 15-20 февраля мы будем иметь начало следующей волны заболеваемости", - заявил Данилов на брифинге в Офисе президента во вторник.

По его словам, нужно увеличивать уровень вакцинаций до 300 тыс. в сутки.

"Если уровень вакцинирования у нас будет на уровне 75-80% населения, мы можем намного проще проходить заболеваемость", - сказал он.

По словам Данилова, угроз, связанных с заболеваемостью от нового штамма СOVID-19 "омикрон", до середины января следующего года ожидать не стоит.

"Мы от него (штамма "омикрон" - ИФ) никуда не уйдём, поскольку он уже есть близ наших границ... Мы считаем, что до 15-20 января у нас не будет никаких угроз, которые связаны с заболеваниями. Но речь идёт о том, что людям нужно вакцинироваться", - отметил Данилов.